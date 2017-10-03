Китайская чаша времен династии Сун продана на аукционе в Гонконге за рекордные $37,7 млн

Китайская чаша для мытья кистей времен династии Сун продана за рекордные $37,7 млн на торгах Sotheby`s в Гонконге, сообщили во вторник аукционном доме.
Представители аукционного дома Sotheby`s отметили, эта чаша побила "мировой рекорд любой китайской керамики", которая когда-либо выставлялась на торги.
Первоначальную стоимость чаши, выставленной на торги во вторник, эксперты оценили примерно в $10,2 млн, аукцион продолжался 20 минут. Приобрел чашу анонимный покупатель по телефону.
В Sotheby`s подчеркнули, что чаша, изначально предназначавшаяся для мытья кистей, является примером чрезвычайно редкого китайского фарфора, изготовленного мастерами императорского двора во времена Северной династии Сун.
Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году при продаже на аукционе чаши времен династии Мин за $36 млн. Ее приобрел в 2014 году бывший таксист, а ныне один из богатейших людей Китая и один из крупнейших арт-коллекционеров всего мира Лю Ицянь.
Династия Сун существовала в период с 960 по 1279 год.
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