Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9904 RUR   0.0293 GBR   2.2534 TRY   0.4751

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.67 Brent   57.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 14° Завтра 14° 5 Окт 11° 17° 6 Окт 13° 18°

Это интересно 03.10.2017 14:45

Китайская чаша времен династии Сун продана на аукционе в Гонконге за рекордные $37,7 млн

Китайская чаша для мытья кистей времен династии Сун продана за рекордные $37,7 млн на торгах Sotheby`s в Гонконге, сообщили во вторник аукционном доме.

Представители аукционного дома Sotheby`s отметили, эта чаша побила "мировой рекорд любой китайской керамики", которая когда-либо выставлялась на торги.

Первоначальную стоимость чаши, выставленной на торги во вторник, эксперты оценили примерно в $10,2 млн, аукцион продолжался 20 минут. Приобрел чашу анонимный покупатель по телефону.

В Sotheby`s подчеркнули, что чаша, изначально предназначавшаяся для мытья кистей, является примером чрезвычайно редкого китайского фарфора, изготовленного мастерами императорского двора во времена Северной династии Сун.

Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году при продаже на аукционе чаши времен династии Мин за $36 млн. Ее приобрел в 2014 году бывший таксист, а ныне один из богатейших людей Китая и один из крупнейших арт-коллекционеров всего мира Лю Ицянь.

Династия Сун существовала в период с 960 по 1279 год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, АУКЦИОН, ЧАША, РЕКОРД


Похожие новости


Три самолета Boeing-747 будут проданы на интернет-аукционе в Китае

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]