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Дальнее зарубежье 03.10.2017 15:01

Путин: в Москве надеются на успешное преодоление кризиса вокруг референдума в Каталонии

В Москве рассчитывают на преодоление кризиса в Испании, связанного с референдумом о независимости Каталонии, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Не скрою, мы очень переживаем за Испанию. Но это, конечно, внутреннее дело Испанского королевства", - сказал В.Путин на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран в Кремле.

"Надеемся, что кризис удастся преодолеть", - заявил президент РФ.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена не признающим законность референдума Мадридом, с мирными участниками. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.

По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]