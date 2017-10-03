Путин: в Москве надеются на успешное преодоление кризиса вокруг референдума в Каталонии

В Москве рассчитывают на преодоление кризиса в Испании, связанного с референдумом о независимости Каталонии, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Не скрою, мы очень переживаем за Испанию. Но это, конечно, внутреннее дело Испанского королевства", - сказал В.Путин на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран в Кремле.

"Надеемся, что кризис удастся преодолеть", - заявил президент РФ.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена не признающим законность референдума Мадридом, с мирными участниками. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.

По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии.