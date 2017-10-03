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СНГ 03.10.2017 15:12

В ЕС подчеркивают важность наличия инклюзивности в законе о реинтеграции Донбасса

В Европейском Союзе считают важным, чтобы закон о реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской содержал элемент инклюзивности.

"Инклюзивность очень важна для нас. Важно, чтобы закон о реинтеграции, который, как я понимаю, будет рассматриваться в Верховной Раде на этой неделе, также содержал элемент инклюзивности", - сказал директор департамента по вопросам отношений с Россией, странами Восточного партнерства, Средней Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних дел Люк Девинь на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он также отметил, что ЕС продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы нерушимы в поддержке граждан Украины. ... Мы продолжаем поддерживать мирное и стабильное разрешение конфликта по средствам имплементации Минских соглашений", - подчеркнул он.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, РЕИНТЕГРАЦИЯ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]