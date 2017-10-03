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Спорт 03.10.2017 14:53

Президент Алиев считает успешным выступление азербайджанских волейболисток на континентальном первенстве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает успешным выступление сборной страны на завершившемся 1 октября в Баку Чемпионате Европы по женскому волейболу, сообщает сайт главы государства.

«Выступление национальной сборной подарило большую радость всем нашим болельщикам. Это была очень интересная борьба, чемпионат продемонстрировал уровень нашего волейбола», - заявил И.Алиев на встрече волейболистками сборной Азербайджана, занявшими четвертое место в континентальном первенстве.

Президент отметил хорошую организацию Чемпионата Европы в Баку. «Конечно, вы очень расстроены тем, что остались без медалей. Однако, впереди ждут много других соревнований. Уверен, что победы придут. Самое главное, что вы выступили достойно», - сказал глава государства, подчеркнув, что азербайджанские волейболистки были близки к победе в полуфинальном поединке против сборной Нидерландов.

И.Алиев отметил заслуги главного тренера сборной Фаика Гараева в успехах команды и развитии женского волейбола в стране. «Фаик Гараев успешно руководит нашей сборной и имеет большой авторитет в мировом волейболе», - подчеркнул он.

Президент отметил высокий профессионализм азербайджанских волейболисток. «Наши спортсмены большие профессионалы и патриоты», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВОЛЕЙБОЛИСТКИ, СБОРНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]