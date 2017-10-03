Президент Алиев считает успешным выступление азербайджанских волейболисток на континентальном первенстве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает успешным выступление сборной страны на завершившемся 1 октября в Баку Чемпионате Европы по женскому волейболу, сообщает сайт главы государства.
«Выступление национальной сборной подарило большую радость всем нашим болельщикам. Это была очень интересная борьба, чемпионат продемонстрировал уровень нашего волейбола», - заявил И.Алиев на встрече волейболистками сборной Азербайджана, занявшими четвертое место в континентальном первенстве.
Президент отметил хорошую организацию Чемпионата Европы в Баку. «Конечно, вы очень расстроены тем, что остались без медалей. Однако, впереди ждут много других соревнований. Уверен, что победы придут. Самое главное, что вы выступили достойно», - сказал глава государства, подчеркнув, что азербайджанские волейболистки были близки к победе в полуфинальном поединке против сборной Нидерландов.
И.Алиев отметил заслуги главного тренера сборной Фаика Гараева в успехах команды и развитии женского волейбола в стране. «Фаик Гараев успешно руководит нашей сборной и имеет большой авторитет в мировом волейболе», - подчеркнул он.
Президент отметил высокий профессионализм азербайджанских волейболисток. «Наши спортсмены большие профессионалы и патриоты», - сказал И.Алиев.
Р.Бабаев
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