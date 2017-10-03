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Финансы 03.10.2017 15:00

Азерсу увеличил в 2016г чистый убыток на 13%

Чистый убыток ОАО «Азерсу» (национальный водный оператор Азербайджана) по итогам 2016 года составил 612,921 млн манатов, что на 11,3% выше показателя за 2015 год.

Согласно консолидированной финансовой отчетности «Азерсу» за 2016г, опубликованной на сайте общества, в отчетном году доходы общества от оказания услуг абонентам составили 159,837 млн манатов (рост на 14,9%). При этом себестоимость оказанных общества услуг в 2016 году увеличилась на 9,5% - до 84,578 млн манатов.

Операционные убытки общества в 2016 году составили 611,804 млн манатов (рост на 11,8%),

Согласно отчетности, активы Азерсу в 2016 году сократились на 6,9% - до 608,345 млн манатов. При этом долгосрочные активы снизились на 6,7% - до 562,328 млн манатов, краткосрочные активы - на 9,3%, до 46,017 млн манатов.

Обязательства общества за отчетный год увеличились на 1,9% - до 970,125 млн манатов.

Отрицательное значение капитала «Азерсу» по итогам 2016 года составило 361,78 млн манатов (рост на 21,2%). При этом накопленные убытки общества за 2016 год увеличились на 12,3% - до 5 млрд 600,479 млн манатов. Уставный капитал общества в 2016 году остался на уровне 400 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРСУ, УБЫТКИ, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]