Азерсу увеличил в 2016г чистый убыток на 13%

Чистый убыток ОАО «Азерсу» (национальный водный оператор Азербайджана) по итогам 2016 года составил 612,921 млн манатов, что на 11,3% выше показателя за 2015 год.
Согласно консолидированной финансовой отчетности «Азерсу» за 2016г, опубликованной на сайте общества, в отчетном году доходы общества от оказания услуг абонентам составили 159,837 млн манатов (рост на 14,9%). При этом себестоимость оказанных общества услуг в 2016 году увеличилась на 9,5% - до 84,578 млн манатов.
Операционные убытки общества в 2016 году составили 611,804 млн манатов (рост на 11,8%),
Согласно отчетности, активы Азерсу в 2016 году сократились на 6,9% - до 608,345 млн манатов. При этом долгосрочные активы снизились на 6,7% - до 562,328 млн манатов, краткосрочные активы - на 9,3%, до 46,017 млн манатов.
Обязательства общества за отчетный год увеличились на 1,9% - до 970,125 млн манатов.
Отрицательное значение капитала «Азерсу» по итогам 2016 года составило 361,78 млн манатов (рост на 21,2%). При этом накопленные убытки общества за 2016 год увеличились на 12,3% - до 5 млрд 600,479 млн манатов. Уставный капитал общества в 2016 году остался на уровне 400 млн манатов.
Н.Аббасова
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