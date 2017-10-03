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Дальнее зарубежье 03.10.2017 15:27

Новые фрегаты ВМФ Австралии оснастят системами ПРО "Aegis" - премьер

Девять новых фрегатов Королевского австралийского военно-морского флота, которые будут заложены в 2020 году, будут оснащены системами противоракетной обороны "Aegis", заявил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

"Недавние события в регионе доказывают, что будущие фрегаты ВМФ Австралии должны быть оснащены системами защиты от ракет средней и большой дальности", - цитируют премьера западные СМИ.

На корабли будут установлены системы "Aegis", разработанные американской компанией Lockheed Martin совместно с SAAB Australia.

За контракт на $27,4 млрд по разработке девяти военных фрегатов соревнуются BAE Systems, Navantia и Fincantieri, победитель тендера будет объявлен в начале 2018 года.

Намерения Австралии усилить корабли ВМФ системами ПРО связаны с неоднократными испытаниями КНДР баллистических ракет. В Пхеньяне заявляли, что ракеты, в том числе, могут достигать Австралии.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ВМФ, ПРО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]