Девять новых фрегатов Королевского австралийского военно-морского флота, которые будут заложены в 2020 году, будут оснащены системами противоракетной обороны "Aegis", заявил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

"Недавние события в регионе доказывают, что будущие фрегаты ВМФ Австралии должны быть оснащены системами защиты от ракет средней и большой дальности", - цитируют премьера западные СМИ.

На корабли будут установлены системы "Aegis", разработанные американской компанией Lockheed Martin совместно с SAAB Australia.

За контракт на $27,4 млрд по разработке девяти военных фрегатов соревнуются BAE Systems, Navantia и Fincantieri, победитель тендера будет объявлен в начале 2018 года.

Намерения Австралии усилить корабли ВМФ системами ПРО связаны с неоднократными испытаниями КНДР баллистических ракет. В Пхеньяне заявляли, что ракеты, в том числе, могут достигать Австралии.