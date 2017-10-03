Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9904 RUR   0.0293 GBR   2.2534 TRY   0.4751

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.67 Brent   57.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 14° Завтра 14° 5 Окт 11° 17° 6 Окт 13° 18°

Финансы 03.10.2017 15:09

Азерсу в январе-апреле 2017г получил от правительства Азербайджана финансовую помощь на 178 млн манатов

ОАО "Азерсу" (национальный водный оператор Азербайджана) в январе-апреле 2017 года привлек финансовую помощь от правительства на общую сумму 178,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

"Кабмин в январе 2017 года утвердил предоставление Азерсу субсидии в размере 149,5 млн манатов, в марте – 14 млн манатов. Эти средства предназначены для финансирования строительства и совершенствования систем водоснабжения", - сообщили в обществе.

Кроме этого, в апреле 2017 года кабмин утвердил оказание Азерсу финансовой помощи в размере 14,7 млн манатов на строительство и технический ремонт в рамках текущих инфраструктурных проектов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРСУ, БЮДЖЕТ, ФИНПОДДЕРЖКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]