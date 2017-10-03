Азерсу в январе-апреле 2017г получил от правительства Азербайджана финансовую помощь на 178 млн манатов

ОАО "Азерсу" (национальный водный оператор Азербайджана) в январе-апреле 2017 года привлек финансовую помощь от правительства на общую сумму 178,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

"Кабмин в январе 2017 года утвердил предоставление Азерсу субсидии в размере 149,5 млн манатов, в марте – 14 млн манатов. Эти средства предназначены для финансирования строительства и совершенствования систем водоснабжения", - сообщили в обществе.

Кроме этого, в апреле 2017 года кабмин утвердил оказание Азерсу финансовой помощи в размере 14,7 млн манатов на строительство и технический ремонт в рамках текущих инфраструктурных проектов.

А.Азизов