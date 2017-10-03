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Дальнее зарубежье 03.10.2017 15:49

Саграда Фамилия и другие достопримечательности Барселоны закрыты для туристов из-за массовой забастовки

Несколько туристических объектов Барселоны будут закрыты во вторник для посещения туристов и горожан из-за забастовки против жестких мер полиции по отношению к участникам прошедшего в воскресенье референдума о независимости, сообщает издание "Паис".

В частности, на весь день закрыт дом-музей Каса-Бальо, который был спроектирован известным каталонским архитектором Антонио Гауди. Также на сайте одной из главных достопримечательностей Барселоны - Саграда Фамилия - сообщается, что туристы не смогут посетить Храм Святого семейства во вторник.

"Мы хотим открыто заявить о том, что осуждаем действия испанских правоохранительных органов в Каталонии", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте Храма Святого семейства.

Между тем, Парк Гуэля, также являющийся излюбленным местом туристов, не стал полностью прекращать свою работу, однако на сайте достопримечательности отмечается, что "из-за всеобщей забастовки руководство не может с уверенностью гарантировать посещение парка с предоставлением обычных услуг".

Во вторник по всей Каталонии проходит всеобщая забастовка против жестких мер полиции по отношению к участникам референдума.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена не признающим законность референдума Мадридом, с мирными участниками. В ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.

По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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