Саграда Фамилия и другие достопримечательности Барселоны закрыты для туристов из-за массовой забастовки

Несколько туристических объектов Барселоны будут закрыты во вторник для посещения туристов и горожан из-за забастовки против жестких мер полиции по отношению к участникам прошедшего в воскресенье референдума о независимости, сообщает издание "Паис".
В частности, на весь день закрыт дом-музей Каса-Бальо, который был спроектирован известным каталонским архитектором Антонио Гауди. Также на сайте одной из главных достопримечательностей Барселоны - Саграда Фамилия - сообщается, что туристы не смогут посетить Храм Святого семейства во вторник.
"Мы хотим открыто заявить о том, что осуждаем действия испанских правоохранительных органов в Каталонии", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте Храма Святого семейства.
Между тем, Парк Гуэля, также являющийся излюбленным местом туристов, не стал полностью прекращать свою работу, однако на сайте достопримечательности отмечается, что "из-за всеобщей забастовки руководство не может с уверенностью гарантировать посещение парка с предоставлением обычных услуг".
Во вторник по всей Каталонии проходит всеобщая забастовка против жестких мер полиции по отношению к участникам референдума.
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена не признающим законность референдума Мадридом, с мирными участниками. В ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.
По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии
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