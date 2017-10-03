Соглашение ОПЕК+ не предполагает никаких скидок для отстающих в его выполнении стран - Новак

Соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти не предполагает никаких скидок для отстающих в его выполнении участников, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль"
"Соглашением не предусмотрено никаких скидок ни для кого. Мы считаем, что этого нельзя делать, так как это может расшатать сделку, привести к снижению ее эффективности", - сказал он.
"Мы считаем, что это внутреннее дело ОПЕК разобраться, кто выполняет условия сделки, а кто нет. Мы видим, что ОПЕК в целом исполняет свои обязательства на 98-100%, и это нас устраивает. С другой стороны, в рамках работы мониторингового комитета мы призываем все страны, участвующие в процессе, максимально соответствовать требованиям соглашения", - добавил он.
"Сделка носит добровольный характер, она не предполагает ни штрафных санкций, ни других наказаний. Но те страны, которые взялись исполнять соглашение о сокращении, несут некие обязательства по его исполнению перед другими участниками сделки. Это имидж самих стран, личный имидж министров, подписавших соглашение. Я думаю, министрам стран-нарушителей соглашения как-то не очень удобно смотреть в глаза тем, кто полностью исполняет свои обязательства. Доверие участников сделки друг к другу может быть фундаментом для будущей кооперации и развития отношений", - добавил он.
Как сообщалось, по данным ОПЕК Ирак, Венесуэла, Алжир, Казахстан и ряд других стран выполнят сделку о сокращении добычи лишь частично.
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