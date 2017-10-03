Проект закона "О секьюритизационной деятельности" находится на экспертизе госорганов Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Проект закона "О секьюритизационной деятельности" подготовлен и в настоящее время находится на экспертизе соответствующих госорганов", - отметили в правительстве.
При этом подчеркнули, что в настоящее время Азербайджан также изучает международный опыт в сфере регулирования секьюритизации.
В частности, речь идет о требованиях по капиталу, отчетности, эмиссии ценных бумаг, обеспеченных активами и др. моментов, касающихся секьюритизации.
А.Азизов
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