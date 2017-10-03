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Финансы 03.10.2017 15:58

Госорганы Азербайджана изучают проект закона "О секьюритизационной деятельности"

Проект закона "О секьюритизационной деятельности" находится на экспертизе госорганов Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Проект закона "О секьюритизационной деятельности" подготовлен и в настоящее время находится на экспертизе соответствующих госорганов", - отметили в правительстве.

При этом подчеркнули, что в настоящее время Азербайджан также изучает международный опыт в сфере регулирования секьюритизации.

В частности, речь идет о требованиях по капиталу, отчетности, эмиссии ценных бумаг, обеспеченных активами и др. моментов, касающихся секьюритизации.

А.Азизов

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Тэги: СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ, ЗАКОН, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]