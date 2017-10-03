Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у российских рубежей в регионе Балтики

Стратегические разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании во вторник осуществили многочасовые полеты вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
По их сведениям, американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4132 и позывным HUZZ44, вылетевший во вторник утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, вел разведку к югу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.
Затем днем у границ Ленинградской и Псковской областей осуществил полет аналогичный разведывательный самолет RC-135W британских Королевских ВВС. Разведчик Соединенного Королевства c бортовым номером ZZ664 и позывным RRR7284, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, летал вблизи российских рубежей, курсирую с юга на север в воздушном пространстве Эстонии.
Накануне тот же американский самолет ВВС США с бортовым номером 62-4132 также провел разведку близи границ Калининградской области, выполняя полет в воздушном пространстве Польши. Этот самолет был переброшен на авиабазу в Англии с континентальной части США 29 сентября.
Согласно открытым источникам, самолеты стратегической радиоэлектронной разведки RC-135W предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров, вскрытия дислокации, состава, режимов работы и характеристик радиоэлектронных средств управления войсками, ПВО и авиации противника. При этом приоритетной задачей считается ведение радиоразведки.
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