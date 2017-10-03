Вскрытие тела брата Ким Чен Ына показало значительные повреждения внутренних органов - СМИ

Вскрытие тела Ким Чон Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - показало, что внутренние органы мужчины были значительно повреждены, заявил во вторник на судебных слушаниях в Малайзии патологоанатом Мохаммед Шах Махмуд, который производил эту процедуру.
"Полученные результаты показали повышенное содержание крови в органах и значительное увеличение объема легких", - приводят западные СМИ слова патологоанатома.
По его словам, у Ким Чон Нама был значительно поврежден мозг, печень и селезенка, а также вес правого легкого почти на 700 грамм превышал норму.
Он отметил, что все эти данные указывают на то, что сводный брата лидера КНДР умер от отравляющего вещества VX.
Суд над двумя женщинами, подозреваемыми в убийстве Ким Чон Нама, начался в понедельник в малазийском городе Шах-Алам. 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Ти Хуонг и 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиях свою вину не признают.
Ким Чон Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему плеснули в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.
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