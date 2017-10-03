Президент США Дональд Трамп во вторник назвал человека, устроившего накануне стрельбу в американском Лас-Вегасе, которая унесла жизни 59 человек, "больным" и "умалишенным".
"Он был больным человеком, умалишенным человеком, у которого, я догадываюсь, было много проблем", - заявил он в эфире телеканала Си-эн-эн.
"Мы серьезно занимаемся изучением его личности, мы имеем дело с очень больным человеком", - добавил американский президент.
Он также сообщил, что в будущем планирует начать обсуждение законов, касающихся контроля над оружием в США.
Президент Алиев вскоре совершит визит в Украину - Климкин
МЧС Азербайджана и Узбекистана подписали план сотрудничества на 2018-2019 года
Гендиректор МОТ примет в 2018 году участие на международной конференции по Целям устойчивого развития в Баку
BP экспериментирует с блокчейном для торговли нефтью и газом
ЕБРР закроет региональные офисы в РФ, оставит только в Москве и Санкт-Петербурге
Цены на нефть слабо снижаются, Brent подешевела до $56,05 за баррель
Путин считает, что число недорогих билетов на матчи ЧМ-2018 должно быть максимальным
Tiffany заплатила $847 тыс. за сценарий к фильму "Завтрак у Тиффани" с пометками Одри Хепберн
МЧС Азербайджана спасло двух россиян, застрявших в горах Шамахинского района
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство Гобустана
Президент Алиев запустил реконструированную систему снабжения питьевой воды города Шамахы
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Азербайджане отметили день рождения Сергея Есенина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»