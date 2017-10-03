Президент США Дональд Трамп во вторник назвал человека, устроившего накануне стрельбу в американском Лас-Вегасе, которая унесла жизни 59 человек, "больным" и "умалишенным".

"Он был больным человеком, умалишенным человеком, у которого, я догадываюсь, было много проблем", - заявил он в эфире телеканала Си-эн-эн.

"Мы серьезно занимаемся изучением его личности, мы имеем дело с очень больным человеком", - добавил американский президент.

Он также сообщил, что в будущем планирует начать обсуждение законов, касающихся контроля над оружием в США.