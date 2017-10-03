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Дальнее зарубежье 03.10.2017 19:00

Трамп назвал стрелка из Лас-Вегаса "больным, умалишенным" человеком

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал человека, устроившего накануне стрельбу в американском Лас-Вегасе, которая унесла жизни 59 человек, "больным" и "умалишенным".

"Он был больным человеком, умалишенным человеком, у которого, я догадываюсь, было много проблем", - заявил он в эфире телеканала Си-эн-эн.

"Мы серьезно занимаемся изучением его личности, мы имеем дело с очень больным человеком", - добавил американский президент.

Он также сообщил, что в будущем планирует начать обсуждение законов, касающихся контроля над оружием в США.

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Тэги: США, ТРАМП, ЛАС/ВЕГАС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]