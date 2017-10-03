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Дальнее зарубежье 03.10.2017 19:16

Теракт в Бахрейне вызвал решительное осуждение в Москве

В МИД РФ осуждают теракт в Бахрейне, выступают за консолидацию бахрейнского общества для отказа от насилия.

"По поступающей информации, 2 октября в Северной провинции Королевства Бахрейн в ходе мероприятий по случаю отмечаемого шиитами дня Ашура был совершен подрыв самодельного взрывного устройства, в результате чего ранения различной степени тяжести получили пять сотрудников полиции, обеспечивавших соблюдение в указанном районе общественного порядка", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ во вторник.

"В связи со случившимся выступаем с решительным осуждением любых террористических вылазок. Произошедшее со всей убедительностью подтверждает необходимость консолидации бахрейнского общества на платформе отказа от насилия и поиска взаимопонимания в целях устойчивого социально-экономического развития дружественного нам Бахрейна", - отмечается в сообщении.

кс

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Тэги: РОССИЯ, БАХРЕЙН, ТЕРАКТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]