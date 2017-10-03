Теракт в Бахрейне вызвал решительное осуждение в Москве

В МИД РФ осуждают теракт в Бахрейне, выступают за консолидацию бахрейнского общества для отказа от насилия.

"По поступающей информации, 2 октября в Северной провинции Королевства Бахрейн в ходе мероприятий по случаю отмечаемого шиитами дня Ашура был совершен подрыв самодельного взрывного устройства, в результате чего ранения различной степени тяжести получили пять сотрудников полиции, обеспечивавших соблюдение в указанном районе общественного порядка", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ во вторник.

"В связи со случившимся выступаем с решительным осуждением любых террористических вылазок. Произошедшее со всей убедительностью подтверждает необходимость консолидации бахрейнского общества на платформе отказа от насилия и поиска взаимопонимания в целях устойчивого социально-экономического развития дружественного нам Бахрейна", - отмечается в сообщении.

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