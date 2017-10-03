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СНГ 03.10.2017 19:27

Суд не стал обязывать прокуроров полностью оглашать материалы дела экс-министра Улюкаева, обвиняемого в коррупции

Замоскворецкий суд во вторник продолжил заслушивать доказательства гособвинения по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции.

В начале заседания гособвинители заявили, что продолжат оглашать письменные материалы дела, начиная с 17-го тома.

В свою очередь, адвокаты А.Улюкаева заявили ходатайство, в котором попросили суд "указать прокурорам на необходимость полного оглашения материалов дела, не ограничиваясь их перечислением". Защитники также пояснили, что хотели бы заслушать, что именно в этих оглашённых документах свидетельствует о вине экс-министра.

Прокуроры не согласились с оппонентами, отметив, что закон не конкретизирует, как именно гособвинение должно оглашать письменные материалы. Они также обратили внимание адвокатов, что на стадии представления доказательств стороной защиты, "они смогут оглашать материалы дела по своему усмотрению".

"Обвинение оглашает те материалы и в том объёме, которые считает нужным. В любом случае эти материалы являются оглашёнными, и защита сможет указать на любое из предложений, когда посчитает нужным", - сказал прокурор Павел Филипчук.

Он отметил, что не видит нарушения или ущемления прав подсудимого.

Судья Лариса Семенова отказала в удовлетворении требований защиты.

"Суд отказывает в ходатайстве адвокатов указать прокурорам на необходимость полного или частичного оглашения материалов дел. Поскольку суд соблюдает принцип состязательности процесса, суд не видит оснований указывать гособвинителям", - заключила судья.

В настоящее время прокуроры оглашают письменные материалы о ходе приватизации акций "Башнефти". В частности, речь идёт о проектах распоряжения правительства РФ, служебных и пояснительных записках, письмах по согласованию проектов и так далее.

Всего заявлено 30 свидетелей обвинения, 12 из которых уже допрошены в суде.

Самым ожидаемым свидетелем по делу является глава "Роснефти" Игорь Сечин. Однако когда он будет вызван в суд, пока неизвестно.

Судебный процесс стартовал по существу 1 сентября. По версии следствия, А.Улюкаева задержали при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

15 ноября 2016 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении А.Улюкаева. Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября. Уже на следующий день по решению суда он был помещён под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве.

Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). Наказание по данному обвинению предусматривает штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.

Экс-министр свою вину отрицает, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса И.Сечина и осуществленной начальником службы безопасности компании, генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. По мнению А.Улюкаева, "данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела".

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил А.Улюкаева от занимаемой должности.

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Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, СУД, МАТЕРИАЛЫ


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