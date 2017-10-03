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Дальнее зарубежье 03.10.2017 19:42

Нельзя недооценивать сложность Brexit и надо нести ответственность за последствия - переговорщик от ЕС

Координатор переговоров по Brexit от Евросоюза Мишель Барнье указал на сложности процесса, связанного с решением Великобритании выйти из ЕС, а следовательно из единого рынка и таможенного союза, после 44 лет пребывания в Европейском сообществе.

"Я рекомендую, чтобы никто не пытался недооценивать юридические, человеческие, социальные, экономические, финансовые сложности и трудности этого решения. И я рекомендую, чтобы все, кто принимал это решение, согласились нести ответственность за последствия", - заявил М.Барнье, подводя во вторник итог дебатам о переговорах по Brexit на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Он отметил, что в ЕС уважают суверенный выбор британских избирателей, проголосовавших за Brexit.

"Мы хотим, чтобы этот выход был упорядоченным. И по многим причинам я полагаю, что было бы лучше, если бы вы покинули Европейский союз 31 марта (2019 года - ИФ), имея соглашение с нами, чем без соглашения. Это в общих интересах. Мы уважаем этот выбор. Но мы просим уважать Европейский союз", - сказал главный переговорщик ЕС, отвечая на вопросы и замечания британских евродепутатов.

При этом он предупредил, что ЕС останется непреклонным по вопросам целостности единого рынка, уважения правил функционирования и самостоятельного принятия решений Европейского союза.

"Brexit не может иметь последствий, которые будут оплачены налогоплательщиками Европейского союза. Brexit не может иметь следствием ослабление единого рынка и тесно связанных с ним четырех свобод (свободы передвижения товаров, свободы передвижения людей, свободы передвижения услуг и свободы передвижения капитала - ИФ)", - продолжил М.Барнье.

Он также призвал помнить, что все участники Brexit подотчетны "перед гражданами, налогоплательщиками, предприятиями, всеми теми, кто в течение 60 лет строил Европейский союз".

"Я хочу только того, чтобы наши отчеты, которые нам предстоит давать по итогам переговоров, были точными и честными", - объяснил координатор ЕС.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, BREXIT, БАРНЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]