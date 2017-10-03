Суд в Испании одобрил экстрадицию в США россиянина Левашова, обвиняемого в компьютерном мошенничестве

Национальный суд Испании одобрил экстрадицию в США россиянина Петра Левашова, обвиняемого в хакерстве, сообщается во вторник на сайте суда.
"Уголовный отдел Национального суда одобрил экстрадицию россиянина Петра Л. в Соединенные Штаты, где он обвиняется в компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных и незаконной прослушке", - говорится в сообщении.
"После изучения всех фактов, присяжные пришли к выводу, что все требования относительно разрешения к выдаче (гражданина - ИФ) соблюдены, выдвинутые защитой Петра Л. аргументы были отвергнуты", - отмечается в сообщении.
В суде отметили, что не видят политического мотива для экстрадиции, о котором заявляла защита П.Левашова.
П.Левашов был задержан в Барселоне, где он отдыхал с семьей, в начале апреля. Власти США предъявили ему обвинение по восьми пунктам в связи с предполагаемым управлением компьютерной сетью "Келихос" - глобальной сетью из десятков тысяч зараженных компьютеров. Эта сеть, предположительно, использовалась для незаконного сбора данных, массовой рассылки спам-сообщений, установки "программ-вымогателей" и других вредоносных программ.
Президент Алиев вскоре совершит визит в Украину - Климкин
МЧС Азербайджана и Узбекистана подписали план сотрудничества на 2018-2019 года
Гендиректор МОТ примет в 2018 году участие на международной конференции по Целям устойчивого развития в Баку
BP экспериментирует с блокчейном для торговли нефтью и газом
ЕБРР закроет региональные офисы в РФ, оставит только в Москве и Санкт-Петербурге
Цены на нефть слабо снижаются, Brent подешевела до $56,05 за баррель
Путин считает, что число недорогих билетов на матчи ЧМ-2018 должно быть максимальным
Tiffany заплатила $847 тыс. за сценарий к фильму "Завтрак у Тиффани" с пометками Одри Хепберн
МЧС Азербайджана спасло двух россиян, застрявших в горах Шамахинского района
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство Гобустана
Президент Алиев запустил реконструированную систему снабжения питьевой воды города Шамахы
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Азербайджане отметили день рождения Сергея Есенина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»