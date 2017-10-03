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Дальнее зарубежье 03.10.2017 20:03

Суд в Испании одобрил экстрадицию в США россиянина Левашова, обвиняемого в компьютерном мошенничестве

Национальный суд Испании одобрил экстрадицию в США россиянина Петра Левашова, обвиняемого в хакерстве, сообщается во вторник на сайте суда.

"Уголовный отдел Национального суда одобрил экстрадицию россиянина Петра Л. в Соединенные Штаты, где он обвиняется в компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных и незаконной прослушке", - говорится в сообщении.

"После изучения всех фактов, присяжные пришли к выводу, что все требования относительно разрешения к выдаче (гражданина - ИФ) соблюдены, выдвинутые защитой Петра Л. аргументы были отвергнуты", - отмечается в сообщении.

В суде отметили, что не видят политического мотива для экстрадиции, о котором заявляла защита П.Левашова.

П.Левашов был задержан в Барселоне, где он отдыхал с семьей, в начале апреля. Власти США предъявили ему обвинение по восьми пунктам в связи с предполагаемым управлением компьютерной сетью "Келихос" - глобальной сетью из десятков тысяч зараженных компьютеров. Эта сеть, предположительно, использовалась для незаконного сбора данных, массовой рассылки спам-сообщений, установки "программ-вымогателей" и других вредоносных программ.

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Тэги: ИСПАНИЯ, РОССИЯНИН, США, ЭКСТРАДИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]