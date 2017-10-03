Первый вице-премьер Украины 19-20 октября совершит визит в Азербайджан - Климкин

Первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубива 19-20 октября посетит Азербайджан.
"Визит состоится 19-20 октября", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в посольстве Украины в Баку.
В рамках визита стороны обсудят вопросы развития транспортного маршрута Запад-Юг.
В рамках визита также будут обсуждаться вопросы открытия Торгового дома Азербайджана в Украине. "Уже подобрано помещение в центре Киева", - добавил представитель посольства.
Азербайджан и Украина также подпишут учредительные документы по созданию совместного фармацевтического предприятия. "Планируется организация в Азербайджане производства инфузионных растворов", - отметил он.
Ф.Исазаде
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