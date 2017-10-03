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Регион 03.10.2017 18:33

Путин подписал указ об освобождении Абдулатипова от должности главы Дагестана, врио главы региона назначил Васильева - Кремль

Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио руководителя региона вице-спикера Госдумы, руководителя фракции "Единой России" Владимира Васильева.

"Принять отставку главы Республики Дагестан Абдулатипова Р.Г. по собственному желанию", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

"Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан", - также говорится в документе.

На встрече с В.Васильевым В.Путин отметил, что Дагестан является одним из важнейших регионов России. "Это очень красивая республика и красота ее не только в природе, но, прежде всего в людях, которые там живут", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в регионе многое делается для того, чтобы улучшить жизнь людей, однако нерешенных проблем остается много. "Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня, - заявил В.Путин. - Я вас хотел попросить исполнять обязанности руководителя республики вплоть до сентября следующего года".

Глава государства сказал, что ожидает, что В.Васильеву удастся проявить на этом посту свои лучшие качества и опыт, накопленный за годы работы в МВД России и Госдуме.

"За эти годы вы, безусловно, стали таким человеком, которого у нас принято называть политическим тяжеловесом, вы политик федерального уровня и, на мой взгляд, такой человек сегодня нужен республике", - заключил президент.

В свою очередь В.Васильев отметил, что представляет, насколько непросто руководить таким регионом.

"Но я сделаю все, чтобы вы не пожалели об этом (решении)" - подчеркнул он.

В.Васильев добавил, что будет стараться работать "искренне, ответственно, опираясь на людей". Он отметил, не понаслышке знает о народе Дагестана, поскольку ему приходилось ранее работать в этом регионе.

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Тэги: ДАГЕСТАН, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]