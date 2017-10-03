Россия продолжает тратить большие ресурсы для противодействия США и НАТО, полагает шеф Пентагона

Россия делает значительные вложения, чтобы ослабить влияние США и НАТО, заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Россия продолжает вкладывать большие ресурсы, чтобы подорвать возможности и ослабить влияние США, а также противодействовать трансатлантическому альянсу НАТО", - сказал Дж.Мэттис на слушаниях, посвященных ситуации в Афганистане, в комитете по делам вооруженных сил сената США.