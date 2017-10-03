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Спорт 03.10.2017 20:35

Путин считает, что число недорогих билетов на матчи ЧМ-2018 должно быть максимальным

Президент РФ Владимир Путин призвал принять меры для повышения доступности билетов на чемпионат мира по футболу 2018 г.

"Нужно еще раз посмотреть на такой аспект как доступность билетов, постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможно", - сказал В.Путин во вторник на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

По его словам, этот вопрос необходимо решать в тесном сотрудничестве с ФИФА и опираясь на опыт Кубка конфедерации.

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Тэги: БИЛЕТЫ, ДОСТУПНОСТЬ, ПУТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]