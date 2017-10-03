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ТЭК 03.10.2017 21:07

BP экспериментирует с блокчейном для торговли нефтью и газом

Британская нефтегазовая группа BP изучает возможности технологии распределенного реестра для повышения эффективности торговых операций на рынках нефти и природного газа, пишет Financial Times.

В частности, BP инвестирует в пилотные программы "практичного и этичного использования" блокчейна в энергетическом секторе.

"Существуют способы применения блокчейна, которые могут дать нам конкурентное преимущество, - заявил глава департамента технологий BP Дэвид Эйтон. - Блокчейн может существенно повысить эффективность с точки зрения скорости и подтверждения транзакций".

В рамках одной из пилотных программ BP сотрудничала с итальянской Eni и австрийской Wien Energie. Компании экспериментировали с использованием блокчейна для торговых сделок параллельно существующим системам. В дальнейшем BP, Eni и Wien Energie подключили к проекту англо-канадскую технологическую компанию BTL, рассчитывая монетизировать торговую систему, и пригласили к участию других игроков отрасли.

Интерес BP показывает растущую популярность технологии распределенного реестра и связанных с ним инноваций в корпоративном секторе.

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Тэги: BP, БЛОКЧЕЙН, ТОРГОВЛЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]