США приветствуют освобождение из заключения узбекского правозащитника Азама Фармонова, говорится в заявлении американского посольства в Ташкенте, распространённом во вторник.

"Мы приветствуем эти позитивные шаги и надеемся, что они сигнализируют о предстоящем освобождении и других заключённых, и о более открытом отношении к гражданскому обществу" - говорится в документе.

В сообщении посольства также упоминаются ранее освобождённые "узники совести": Мухаммад Бекжанов, Мурод Джураев, Эркин Мусаев, Джамшид Каримов и другие, осуждённые к длительным срокам лишения свободы.

В документе отмечается, что многие международные правозащитные организации поднимали вопрос о длительном заключении А.Фармонова по сомнительным обвинениям в 2006 году, а Комиссия ООН против пыток в 2013 году призвала к освобождению правозащитника.

"США признают приверженность президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к укреплению защиты прав человека в Узбекистане, о чем говорилось в его выступлении в ООН. Мы надеемся на устойчивую стабильность и прогресс на пути к широким политическим, социальным и правозащитным реформам", - говорится в документе.