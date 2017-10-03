США приветствуют освобождение из заключения узбекского правозащитника Азама Фармонова, говорится в заявлении американского посольства в Ташкенте, распространённом во вторник.
"Мы приветствуем эти позитивные шаги и надеемся, что они сигнализируют о предстоящем освобождении и других заключённых, и о более открытом отношении к гражданскому обществу" - говорится в документе.
В сообщении посольства также упоминаются ранее освобождённые "узники совести": Мухаммад Бекжанов, Мурод Джураев, Эркин Мусаев, Джамшид Каримов и другие, осуждённые к длительным срокам лишения свободы.
В документе отмечается, что многие международные правозащитные организации поднимали вопрос о длительном заключении А.Фармонова по сомнительным обвинениям в 2006 году, а Комиссия ООН против пыток в 2013 году призвала к освобождению правозащитника.
"США признают приверженность президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к укреплению защиты прав человека в Узбекистане, о чем говорилось в его выступлении в ООН. Мы надеемся на устойчивую стабильность и прогресс на пути к широким политическим, социальным и правозащитным реформам", - говорится в документе.
Президент Алиев вскоре совершит визит в Украину - Климкин
МЧС Азербайджана и Узбекистана подписали план сотрудничества на 2018-2019 года
Гендиректор МОТ примет в 2018 году участие на международной конференции по Целям устойчивого развития в Баку
BP экспериментирует с блокчейном для торговли нефтью и газом
ЕБРР закроет региональные офисы в РФ, оставит только в Москве и Санкт-Петербурге
Цены на нефть слабо снижаются, Brent подешевела до $56,05 за баррель
Путин считает, что число недорогих билетов на матчи ЧМ-2018 должно быть максимальным
Tiffany заплатила $847 тыс. за сценарий к фильму "Завтрак у Тиффани" с пометками Одри Хепберн
МЧС Азербайджана спасло двух россиян, застрявших в горах Шамахинского района
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство Гобустана
Президент Алиев запустил реконструированную систему снабжения питьевой воды города Шамахы
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Азербайджане отметили день рождения Сергея Есенина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»