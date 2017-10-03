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Дальнее зарубежье 03.10.2017 21:20

США признают приверженность Узбекистана к укреплению прав человека после освобождения "узников совести" - посольство

США приветствуют освобождение из заключения узбекского правозащитника Азама Фармонова, говорится в заявлении американского посольства в Ташкенте, распространённом во вторник.

"Мы приветствуем эти позитивные шаги и надеемся, что они сигнализируют о предстоящем освобождении и других заключённых, и о более открытом отношении к гражданскому обществу" - говорится в документе.

В сообщении посольства также упоминаются ранее освобождённые "узники совести": Мухаммад Бекжанов, Мурод Джураев, Эркин Мусаев, Джамшид Каримов и другие, осуждённые к длительным срокам лишения свободы.

В документе отмечается, что многие международные правозащитные организации поднимали вопрос о длительном заключении А.Фармонова по сомнительным обвинениям в 2006 году, а Комиссия ООН против пыток в 2013 году призвала к освобождению правозащитника.

"США признают приверженность президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к укреплению защиты прав человека в Узбекистане, о чем говорилось в его выступлении в ООН. Мы надеемся на устойчивую стабильность и прогресс на пути к широким политическим, социальным и правозащитным реформам", - говорится в документе.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, ПРАВОЗАЩИТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]