МЧС Азербайджана спасло двух россиян, застрявших в горах Шамахинского района

Войска гражданской обороны МЧС Азербайджана спасло двух иностранных гражданин, оказавшихся в экстремальной ситуации в труднопроходимой горной местности близ села Пирбейли Шамахинского района.

«Оба туриста являются гражданами Российской Федерации. Принадлежащий им автомобиль марки «Nissan» взят на буксир и движется в город Шемаха», - отмечается в сообщении министерства.

Как сообщалось, в утренние часы вторника началась поисково-спасательная операция по розыску российских граждан, застрявших в горах. Примерно в 6:48 часов утра в Центр слежения и признания с дальнего расстояния Государственной морской администрации Азербайджана поступил сигнал от американской службы спасения «911» о нуждающихся в помощи иностранцах, находящихся в двух автомобилях марки «Nissan Patrol» в горах на территории Шамахинского района.

Информация о нуждающихся в помощи иностранцах и координаты их местопребывания была передана в МЧС Азербайджана.

Н.Аббасова