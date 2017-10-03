МЧС Азербайджана спасло двух россиян, застрявших в горах Шамахинского района

Войска гражданской обороны МЧС Азербайджана спасло двух иностранных гражданин, оказавшихся в экстремальной ситуации в труднопроходимой горной местности близ села Пирбейли Шамахинского района.
«Оба туриста являются гражданами Российской Федерации. Принадлежащий им автомобиль марки «Nissan» взят на буксир и движется в город Шемаха», - отмечается в сообщении министерства.
Как сообщалось, в утренние часы вторника началась поисково-спасательная операция по розыску российских граждан, застрявших в горах. Примерно в 6:48 часов утра в Центр слежения и признания с дальнего расстояния Государственной морской администрации Азербайджана поступил сигнал от американской службы спасения «911» о нуждающихся в помощи иностранцах, находящихся в двух автомобилях марки «Nissan Patrol» в горах на территории Шамахинского района.
Информация о нуждающихся в помощи иностранцах и координаты их местопребывания была передана в МЧС Азербайджана.
Н.Аббасова
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