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Происшествия 03.10.2017 19:30

МЧС Азербайджана спасло двух россиян, застрявших в горах Шамахинского района

Войска гражданской обороны МЧС Азербайджана спасло двух иностранных гражданин, оказавшихся в экстремальной ситуации в труднопроходимой горной местности близ села Пирбейли Шамахинского района.

«Оба туриста являются гражданами Российской Федерации. Принадлежащий им автомобиль марки «Nissan» взят на буксир и движется в город Шемаха», - отмечается в сообщении министерства.

Как сообщалось, в утренние часы вторника началась поисково-спасательная операция по розыску российских граждан, застрявших в горах. Примерно в 6:48 часов утра в Центр слежения и признания с дальнего расстояния Государственной морской администрации Азербайджана поступил сигнал от американской службы спасения «911» о нуждающихся в помощи иностранцах, находящихся в двух автомобилях марки «Nissan Patrol» в горах на территории Шамахинского района.

Информация о нуждающихся в помощи иностранцах и координаты их местопребывания была передана в МЧС Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: МЧС, ТУРИСТЫ, СПАСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]