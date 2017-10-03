Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9904 RUR   0.0293 GBR   2.2534 TRY   0.4751

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.67 Brent   57.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 14° Завтра 14° 6 Окт 11° 17° 7 Окт 13° 19°

ТЭК 03.10.2017 19:39

Цены на нефть слабо снижаются, Brent подешевела до $56,05 за баррель

Цены на нефть слабо снижаются на торгах во вторник, трейдеры оценивают сигналы как увеличения добычи, так и восстановления баланса спроса и предложения на рынке.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 подешевели на $0,07 (0,12%) - до $56,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,13 (0,26%) - до $50,45 за баррель.

Цены на нефть выросли более чем на 12% в третьем квартале 2017 года на данных о сокращении глобальных запасов и уменьшения добычи, способствовавших возникновению "бычьего" тренда на рынке в сентябре. Однако в последние дни ралли остановилось, инвесторы начали фиксировать прибыли, скептически оценивая возможность дальнейшего подъема цен на нефть в краткосрочной перспективе.

"После подъема цен на нефть, многие увидели хорошие возможности для продажи, и сегодня мы наблюдаем продолжение этой тенденции", - отмечает аналитик CHS Hedging Тони Хидрик.

Внимание трейдеров направлено на дальнейшие действия нефтедобывающих стран, в том числе, на сигналы о том, собираются ли они продлить срок действия соглашения об ограничении производства нефти после марта 2018 года, пишет MarketWatch.

"Рынок беспокоится о том, что рост цен может спровоцировать увеличение добычи, что, в свою очередь, ограничит подъем, - говорит основатель хедж-фонда Matilda Capital Management Ltd. Ричард Фуллартон. - Для ОПЕК было бы разумно сохранить ограничения дольше, чем ожидается, чтобы создать новую базу для цен на нефть".

В среду Минэнерго США обнародует данные о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 29 сентября. Запасы бензина, по их оценкам, уменьшились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дешевеет на сигналах недостаточного сокращения добычи ОПЕК, Brent упала до $55,76 за баррель Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется у $58,4 за баррель Нефть слабо дешевеет в четверг, цена Brent опустилась до $55,74 за баррель Цена на нефть в $60-65 за баррель позволяет установить баланс спроса и предложения - Алекперов SOCAR Trading: нефтяные цены в диапазоне $40-60 за баррель – это надолго Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $58,8 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]