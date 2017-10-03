Цены на нефть слабо снижаются, Brent подешевела до $56,05 за баррель

Цены на нефть слабо снижаются на торгах во вторник, трейдеры оценивают сигналы как увеличения добычи, так и восстановления баланса спроса и предложения на рынке.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 подешевели на $0,07 (0,12%) - до $56,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,13 (0,26%) - до $50,45 за баррель.

Цены на нефть выросли более чем на 12% в третьем квартале 2017 года на данных о сокращении глобальных запасов и уменьшения добычи, способствовавших возникновению "бычьего" тренда на рынке в сентябре. Однако в последние дни ралли остановилось, инвесторы начали фиксировать прибыли, скептически оценивая возможность дальнейшего подъема цен на нефть в краткосрочной перспективе.

"После подъема цен на нефть, многие увидели хорошие возможности для продажи, и сегодня мы наблюдаем продолжение этой тенденции", - отмечает аналитик CHS Hedging Тони Хидрик.

Внимание трейдеров направлено на дальнейшие действия нефтедобывающих стран, в том числе, на сигналы о том, собираются ли они продлить срок действия соглашения об ограничении производства нефти после марта 2018 года, пишет MarketWatch.

"Рынок беспокоится о том, что рост цен может спровоцировать увеличение добычи, что, в свою очередь, ограничит подъем, - говорит основатель хедж-фонда Matilda Capital Management Ltd. Ричард Фуллартон. - Для ОПЕК было бы разумно сохранить ограничения дольше, чем ожидается, чтобы создать новую базу для цен на нефть".

В среду Минэнерго США обнародует данные о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 29 сентября. Запасы бензина, по их оценкам, уменьшились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.