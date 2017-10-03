Цены на нефть слабо снижаются, Brent подешевела до $56,05 за баррель

Цены на нефть слабо снижаются на торгах во вторник, трейдеры оценивают сигналы как увеличения добычи, так и восстановления баланса спроса и предложения на рынке.
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 подешевели на $0,07 (0,12%) - до $56,05 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,13 (0,26%) - до $50,45 за баррель.
Цены на нефть выросли более чем на 12% в третьем квартале 2017 года на данных о сокращении глобальных запасов и уменьшения добычи, способствовавших возникновению "бычьего" тренда на рынке в сентябре. Однако в последние дни ралли остановилось, инвесторы начали фиксировать прибыли, скептически оценивая возможность дальнейшего подъема цен на нефть в краткосрочной перспективе.
"После подъема цен на нефть, многие увидели хорошие возможности для продажи, и сегодня мы наблюдаем продолжение этой тенденции", - отмечает аналитик CHS Hedging Тони Хидрик.
Внимание трейдеров направлено на дальнейшие действия нефтедобывающих стран, в том числе, на сигналы о том, собираются ли они продлить срок действия соглашения об ограничении производства нефти после марта 2018 года, пишет MarketWatch.
"Рынок беспокоится о том, что рост цен может спровоцировать увеличение добычи, что, в свою очередь, ограничит подъем, - говорит основатель хедж-фонда Matilda Capital Management Ltd. Ричард Фуллартон. - Для ОПЕК было бы разумно сохранить ограничения дольше, чем ожидается, чтобы создать новую базу для цен на нефть".
В среду Минэнерго США обнародует данные о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 29 сентября. Запасы бензина, по их оценкам, уменьшились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.
Президент Алиев вскоре совершит визит в Украину - Климкин
МЧС Азербайджана и Узбекистана подписали план сотрудничества на 2018-2019 года
Гендиректор МОТ примет в 2018 году участие на международной конференции по Целям устойчивого развития в Баку
Путин считает, что число недорогих билетов на матчи ЧМ-2018 должно быть максимальным
Tiffany заплатила $847 тыс. за сценарий к фильму "Завтрак у Тиффани" с пометками Одри Хепберн
МЧС Азербайджана спасло двух россиян, застрявших в горах Шамахинского района
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство Гобустана
Президент Алиев запустил реконструированную систему снабжения питьевой воды города Шамахы
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Ситуация вокруг Саакашвили не влияет на внешнюю политику Украины - Климкин
Киев, Анкара и Баку могут наладить сотрудничество в трехстороннем формате – глава МИД Украины
Не менее 45 пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе находятся в критическом состоянии
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Азербайджане отметили день рождения Сергея Есенина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»