Пять человек погибли в крушении санитарного Ан-28 в Казахстане

Пять человек, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Алматинской области самолета Ан-28, выполнявшего санитарный рейс, погибли, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов
"В 19 часов 15 минут в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки АН-28 с последующим возгоранием", - сказал Р.Иманкулов.
"Предварительно, на борту самолета находились пять человек, которые погибли", - отметил он.
Со своей стороны в Комитете гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию Казахстана сообщили, что командиром потерпевшего крушение Ан-28 был гражданин Киргизии, второй пилот - гражданин Казахстана.
"На борту кроме экипажа было два медицинских работника. Всего на борту с экипажем было пять человек", - сообщила пресс-служба КГА.
По данным пресс-службы, Ан-28 производства Польши, 1990 года выпуска, выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент, исчез с радаров через 12 минут после взлета.
"Сотрудники управления по расследованию авиационных происшествий департамента по расследованию на транспорте министерства по инвестициям и развитию в течение часа после поступления информации об авиационном событии, выехали на место авиационного происшествия", - отметили в КГА.
На месте крушения работают 12 человек и три единицы техники Службы пожаротушения Алматинской области.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-28 авиакомпании Eastwing, который выполнял санитарный рейс по маршруту Алматы - Шымкент, пропал с экранов радаров во вторник в 18:47 (аст) в 28 км от Алматы. На борту находилось пять человек. Около 20:30 спасатели обнаружили воздушное судно горящим на земле.
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