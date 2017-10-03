Пять человек погибли в крушении санитарного Ан-28 в Казахстане

Пять человек, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Алматинской области самолета Ан-28, выполнявшего санитарный рейс, погибли, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов

"В 19 часов 15 минут в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки АН-28 с последующим возгоранием", - сказал Р.Иманкулов.

"Предварительно, на борту самолета находились пять человек, которые погибли", - отметил он.

Со своей стороны в Комитете гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию Казахстана сообщили, что командиром потерпевшего крушение Ан-28 был гражданин Киргизии, второй пилот - гражданин Казахстана.

"На борту кроме экипажа было два медицинских работника. Всего на борту с экипажем было пять человек", - сообщила пресс-служба КГА.

По данным пресс-службы, Ан-28 производства Польши, 1990 года выпуска, выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент, исчез с радаров через 12 минут после взлета.

"Сотрудники управления по расследованию авиационных происшествий департамента по расследованию на транспорте министерства по инвестициям и развитию в течение часа после поступления информации об авиационном событии, выехали на место авиационного происшествия", - отметили в КГА.

На месте крушения работают 12 человек и три единицы техники Службы пожаротушения Алматинской области.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-28 авиакомпании Eastwing, который выполнял санитарный рейс по маршруту Алматы - Шымкент, пропал с экранов радаров во вторник в 18:47 (аст) в 28 км от Алматы. На борту находилось пять человек. Около 20:30 спасатели обнаружили воздушное судно горящим на земле.