Американская ювелирная сеть Tiffany & Co. заплатила 635,75 тыс. фунтов стерлингов ($847 тыс.) за экземпляр сценария к фильму "Завтрак у Тиффани"с Одри Хепберн в главной роли на аукционе Christie s в Лондоне.
Это самая высокая сумма, когда-либо выплачивавшаяся за киносценарий, пишет газета The New York Times.
Предполагалось, что экземпляр сценария с пометками самой актрисы на полях, будет продан за 60-90 тыс. фунтов.
"Завтрак у Тиффани" является значительной работой в истории кинематографа, и мы рады, что получили этот важный сценарий для наших обширных архивов как возможность отдать должное наследию популярной культуры Tiffany", - заявила директор по маркетингу компании Кэролайн Нэггяр.
Tiffany была основана в 1837 году в Нью-Йорке. По данным на 31 июля в мире действовало 312 торговых точек компании (124 на американских континентах, 85 в АТР, 54 в Японии, 44 в Европе и 5 в ОАЭ).
Акции Tiffany на торгах в Нью-Йорке во вторник подорожали на 0,7%.
Президент Алиев вскоре совершит визит в Украину - Климкин
МЧС Азербайджана и Узбекистана подписали план сотрудничества на 2018-2019 года
Гендиректор МОТ примет в 2018 году участие на международной конференции по Целям устойчивого развития в Баку
BP экспериментирует с блокчейном для торговли нефтью и газом
ЕБРР закроет региональные офисы в РФ, оставит только в Москве и Санкт-Петербурге
Цены на нефть слабо снижаются, Brent подешевела до $56,05 за баррель
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство Гобустана
Президент Алиев запустил реконструированную систему снабжения питьевой воды города Шамахы
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Ситуация вокруг Саакашвили не влияет на внешнюю политику Украины - Климкин
Киев, Анкара и Баку могут наладить сотрудничество в трехстороннем формате – глава МИД Украины
Не менее 45 пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе находятся в критическом состоянии
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Азербайджане отметили день рождения Сергея Есенина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»