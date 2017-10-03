Американская ювелирная сеть Tiffany & Co. заплатила 635,75 тыс. фунтов стерлингов ($847 тыс.) за экземпляр сценария к фильму "Завтрак у Тиффани"с Одри Хепберн в главной роли на аукционе Christie s в Лондоне.

Это самая высокая сумма, когда-либо выплачивавшаяся за киносценарий, пишет газета The New York Times.

Предполагалось, что экземпляр сценария с пометками самой актрисы на полях, будет продан за 60-90 тыс. фунтов.

"Завтрак у Тиффани" является значительной работой в истории кинематографа, и мы рады, что получили этот важный сценарий для наших обширных архивов как возможность отдать должное наследию популярной культуры Tiffany", - заявила директор по маркетингу компании Кэролайн Нэггяр.

Tiffany была основана в 1837 году в Нью-Йорке. По данным на 31 июля в мире действовало 312 торговых точек компании (124 на американских континентах, 85 в АТР, 54 в Японии, 44 в Европе и 5 в ОАЭ).

Акции Tiffany на торгах в Нью-Йорке во вторник подорожали на 0,7%.