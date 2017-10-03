Иран не нарушает условий ядерного договора, считает американский военачальник

Председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд заявил, что Тегеран, по его мнению, полностью соблюдает условия соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников.
"Иран не нарушает условия соглашения. Оно (соглашение - ИФ) позволило воспрепятствовать появлению у Ирана ядерного потенциала", - сказал Дж.Данфорд на слушаниях комитета сената по делам вооруженных сил.
В свою очередь шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что также поддерживает дальнейшее участие США в соглашении с Ираном.
"Если мы можем подтвердить, что Иран соблюдает условия соглашения... это то, что убедит президента (США Дональда Трампа - ИФ) не выходить из него", - сказал Дж.Мэттис на этих слушаниях.
Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
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