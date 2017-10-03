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Регион 03.10.2017 20:05

Секретарь Международного уголовного суда сообщил о планах открытия в Тбилиси в январе полевого офиса МУС

Международный уголовный суд (МУС) в рамках проводимого расследования возможных военных преступлений, совершенных в ходе войны августа 2008 года, откроет в Грузии свое представительство.

Как сообщил на пресс-конференции во вторник находящийся в Грузии с визитом секретарь МУС Герман фон Хебель, представительство Суда отроется в январе 2018 года в Тбилиси.

По его информации, на первом этапе офис будет небольшим, но в дальнейшем возможно его расширение.

"Для нас важны контакты с грузинскими СМИ, правительством, людьми, пострадавшими в ходе августовской войны 2008 года, гражданским сектором", - сказал он, отметив, что именно за это "будет отвечать руководитель полевого офиса МУС в Грузии".

"Расследование уже начато, проведена очень большая работа по сбору документации и информации, проведен анализ. Сейчас мы на этапе сбора доказательств", - сказал представитель офиса прокурора МУС Факисо Мочочоко.

Во вторник члены делегации МУС встретились с министром юстиции Грузии Теей Цулукиани. Как сообщает пресс-служба Минюста, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества Грузии с Гаагским судом в вопросе проводимого расследования.

По данным пресс-службы, в рамках визита представители МУС намерены также встретиться с беженцами, пострадавшими в ходе событий августа 2008 года.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МУС, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]