Арабская Al-Bawani Group может инвестировать $100 млн в проекты в Грузии

Al-Bawani Group, одна из крупнейших в Саудовской Аравии строительных компаний, в сотрудничестве с грузинским государственным АО "Партнерский фонд" планирует принять участие в финансировании инфраструктурных проектов в Грузии.

"На первом этапе Al-Bawani Group готова осуществить инвестицию в размере $100 млн в приоритетные для страны проекты", - сообщили "Интерфаксу" в "Партнерском фонде", где во вторник состоялась встреча с исполнительным директором арабской компании Фахером аль-Шавафом, в ходе которой обсуждались планы сотрудничества.

Al-Bawani Group объединяет более 10 компаний, работающие в разных сферах, главной и ведущей из которых является строительство. Группа, у которой 30-летний опыт работы, сотрудничает в основном с госсектором, являясь контрактором нескольких министерств и крупных компаний Саудовской Аравии. Она строит торговые центры, жилые комплексы, объекты военного назначения, а также участвует в инфраструктурных проектах в Объединенных Арабских Эмиратах, в Турции, Великобритании и Китае. Годовой оборот группы превышает $1,6 млрд.

АО "Партнерский фонд", 100% которого принадлежит государству, был учрежден правительством Грузии в июне 2011 года с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов. Фонд управляет ключевыми в стране корпорациями, привлекает частные инвестиции в приоритетные проекты, в основном в сфере энергетики, сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры.