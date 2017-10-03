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Дальнее зарубежье 03.10.2017 20:17

Власти США предписали 15 кубинским дипломатам покинуть американскую территорию

Вашингтон потребовал от 15 кубинских дипломатов, работающих в посольстве, в ближайшее время покинуть территорию США, это является ответными мерами из-за неспособности Гаваны обеспечить безопасность американских дипломатов, говорится в заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона.

"3 октября государственный департамент проинформировал правительство Кубы о том, что он (госдеп - ИФ) отдает распоряжение о высылке 15 дипломатов (Кубы - ИФ) из посольства в Вашингтоне, округ Колумбия", - отмечается в заявлении.

"Решение было принято из-за неудачи Кубы в реализации надлежащих мер - в соответствии со своими обязательствами по Венской конвенции - по защите наших дипломатов", - также говорится в документе.

В Вашингтоне пояснили, что предприняли такие меры для обеспечения "равенства" в двусторонних отношениях.

В то же время, согласно заявлению, Вашингтон сохраняет дипломатические отношения с Гаваной и намерен продолжать сотрудничество для расследования инцидента с участием американских дипломатов на Кубе.

Ранее госдеп США уменьшил число своих сотрудников в Гаване, в связи с тем, что, по подозрениям американских экспертов, дипломаты подвергались воздействию с использованием кубинской стороной неизвестных приборов, что отрицательно сказывалось на здоровье, в частности, на слухе, зрении и ориентации пространстве. Такие симптомы были выявлены у 21 дипломатического представителя США на Кубе

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Тэги: США, КУБА, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]