Власти США предписали 15 кубинским дипломатам покинуть американскую территорию

Вашингтон потребовал от 15 кубинских дипломатов, работающих в посольстве, в ближайшее время покинуть территорию США, это является ответными мерами из-за неспособности Гаваны обеспечить безопасность американских дипломатов, говорится в заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона.

"3 октября государственный департамент проинформировал правительство Кубы о том, что он (госдеп - ИФ) отдает распоряжение о высылке 15 дипломатов (Кубы - ИФ) из посольства в Вашингтоне, округ Колумбия", - отмечается в заявлении.

"Решение было принято из-за неудачи Кубы в реализации надлежащих мер - в соответствии со своими обязательствами по Венской конвенции - по защите наших дипломатов", - также говорится в документе.

В Вашингтоне пояснили, что предприняли такие меры для обеспечения "равенства" в двусторонних отношениях.

В то же время, согласно заявлению, Вашингтон сохраняет дипломатические отношения с Гаваной и намерен продолжать сотрудничество для расследования инцидента с участием американских дипломатов на Кубе.

Ранее госдеп США уменьшил число своих сотрудников в Гаване, в связи с тем, что, по подозрениям американских экспертов, дипломаты подвергались воздействию с использованием кубинской стороной неизвестных приборов, что отрицательно сказывалось на здоровье, в частности, на слухе, зрении и ориентации пространстве. Такие симптомы были выявлены у 21 дипломатического представителя США на Кубе