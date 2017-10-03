ЕБРР закроет региональные офисы в РФ, оставит только в Москве и Санкт-Петербурге

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) закроет свои офисы в РФ, оставив только в Москве и Санкт-Петербурге, в частности, в связи с окончанием проекта по поддержке малого бизнеса, сообщил "Интерфаксу" старший советник ЕБРР по СНГ Антон Усов.

"Да, в какой-то момент в 2018 году, действительно, офисы будут закрываться, поскольку большинство из этих офисов занимались поддержкой малого бизнеса и получали финансирование в рамках проекта с РФ. Поскольку федеральное финансирование этого проекта закончено - это консультации для малого бизнеса - и новых крупных проектов нет, целесообразность держать филиальную сеть невелика", - сказал он.

Определенных дат закрытия офисов пока нет, так как у каждого из них есть свои договоренности с существующими владельцами зданий, в которых они располагаются, пояснил также он.

А.Усов отметил, что управление оставшимся портфелем проектов ЕБРР в РФ объемом порядка 3,5 млрд евро будет осуществляться из офисов в Москве и Санкт-Петербурге.

ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты в июле 2014 года, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США. Имеющиеся у него в России активы при этом банк не распродавал. Российские власти направили в 2016 году обращение к председателю совета управляющих ЕБРР, министру финансов Люксембурга Пьеру Граменья, в котором отмечалось, что Россия считает "заморозку" деятельности ЕБРР нарушением ее прав как акционера и страны операций банка. Совет директоров ЕБРР рассмотрел обращение РФ и не нашел в "заморозке" инвестиций в Россию нарушений официальных принципов работы ЕБРР.

Позже, в октябре 2016 года, совет директоров принял финансовый план на 2017 год, в который российские проекты включены не были.

После чего РФ на заседании совета управляющих банка в мае 2017 года на Кипре потребовала признать принятое ранее советом директоров "политическое руководство" менеджменту о прекращении любых новых операций в России не соответствующим соглашению об учреждении ЕБРР и призвала совет директоров отменить его.

Однако подавляющее большинство совета управляющих ЕБРР согласились, что банк выполнил свои правила при взаимодействии с РФ. Также глава банка Сума Чакрабарти заявил, что вопрос о разморозке инвестиций в РФ на заседании совета не обсуждался.