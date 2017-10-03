Предложения Москвы по Донбассу нацелены на легитимизацию созданного там российского протектората – глава МИД Украины

Российские предложения по урегулированию конфликта на востоке Украины нацелены на легитимизацию протектората Москвы, созданного на Донбассе, уверен глава украинского МИД Павло Климкин.
«Миротворческая операция на Донбассе может быть одним из вариантов движения вперед. Но это должна быть настоящая миротворческая операция, а не набор из трюков, предложенных Россией. Потому что Россия хочет легитимизировать там свой протекторат, людей, которых привела к власти путем незаконных выборов, а потом поставить миротворцев только для того, чтобы они защищали ОБСЕ вдоль линии разведения»,- сказал П.Климкин журналистам в Баку во вторник.
«Это означает, что таким образом оккупированный Донбасс легитимизируется, а новая граница появляется вдоль линии разведения. То есть проблема не только не решается, а заводится в тупик и замораживается»,- добавил он.
По словам украинского министра, все предложения Москвы исходят из ее собственных интересов и против любых других, в частности, возвращения оккупированного Донбасса к нормальной жизни.
«Кроме того, Россия отказывается ввести миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса и вдоль не контролированного участка украино-российской границы. Если бы она действительно хотела двигаться вперед, это было бы абсолютным элементом, включая разоружение и вывод бесконечного количества военной техники»,- подчеркнул дипломат.
По его словам, на Донбассе на данный момент сейчас находятся 2 тыс. танков и бронемашин. «Поэтому миротворчество, как опция, да, это не простая опция, но мы будем работать и ни в коем случае не по российской логике, которая направлена на реализацию российских интересов»,- сказал П.Климкин.
Он также коснулся вопроса неэффективности деятельности СБ ООН, в частности, не выполнения принятых резолюций и решений по конфликта в Карабахе и Донбассе. «У нас действительно есть дефицит эффективности и элементы кризиса во многих международных организациях. Например, Украина сейчас является членом Совета Безопасности ООН. Но тем не менее мы не можем в СБ привлечь к ответственности Россию, поскольку она является постоянным членом и имеет право вето. Это искривленная логика, которую необходимо исправить. И мы будем последовательно над этим работать»,- заявил министр.
П.Климкин убежден, что на данном этапе Баку и Киеву необходимо действовать, чтобы достичь максимального эффекта. «Поэтому я считаю, что основной путь защиты и восстановления нашего суверенитета – это солидарность цивилизованного мира, международного сообщества и возможность консолидировать такую поддержку. Она работает и для Украины, и для Азербайджана. И в этом плане мы должны друг другу помогать. Чтобы поддержка, которую мы можем ангажировать, она действовала для Азербайджана и наоборот»,- сказал украинский министр.
В качестве примера П.Климкин отметил, что Азербайджан помогает Украине в тех организациях, где активен. «Например, Организация исламского сотрудничества (ОИС). Мы также хотим быть наблюдателями в ней, т.к. у нас есть мусульманский компонент. Соответственно, мы будем ангажировать такую же поддержку Азербайджану в рамках других организаций»,- сказал министр.
Глава МИД Украины считает, что необходимо использовать всевозможные средства для восстановления территориальной целостности. «Приоритетом является политико-дипломатическая деятельность. Но мы должны четко следовать тому, что защита нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости является абсолютным приоритетом для нашей страны»,- сказал он.
Ф.Исазаде
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