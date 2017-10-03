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Дальнее зарубежье 03.10.2017 23:34

Не менее 45 пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе находятся в критическом состоянии

По меньшей мере 45 человек остаются в критическом состоянии из-за ранений, полученных во время стрельбы в Лас-Вегасе, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, пострадавшие находятся в больнице "Санрайз", а также в Университетском госпитале. Изначально в эти больницы были доставлены в общей сложности более 300 человек.

В результате стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на понедельник погибли 59 человек, еще 527 получили ранения.

Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний Стивен Пэддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Сам С.Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер. Правоохранительные органы также сообщили, что обнаружили в гостиничном номере стрелка 23 единицы огнестрельного оружия. Еще 19 единиц было найдено в доме С.Пэддока в городе Мескит (штат Невада).

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Тэги: США, ЛАС/ВЕГАС, СТРЕЛЬБА, РАНЕНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]