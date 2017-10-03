Не менее 45 пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе находятся в критическом состоянии

По меньшей мере 45 человек остаются в критическом состоянии из-за ранений, полученных во время стрельбы в Лас-Вегасе, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, пострадавшие находятся в больнице "Санрайз", а также в Университетском госпитале. Изначально в эти больницы были доставлены в общей сложности более 300 человек.

В результате стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на понедельник погибли 59 человек, еще 527 получили ранения.

Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний Стивен Пэддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Сам С.Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер. Правоохранительные органы также сообщили, что обнаружили в гостиничном номере стрелка 23 единицы огнестрельного оружия. Еще 19 единиц было найдено в доме С.Пэддока в городе Мескит (штат Невада).