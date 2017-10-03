Ситуация вокруг Саакашвили не влияет на внешнюю политику Украины - Климкин

Ситуация вокруг Михаила Саакашвили не влияет на внешнюю политику Украины, заявил глава украинского МИД Павло Климкин.
«Вопрос М.Саакашвили для внешней политики Украины не создает проблем. Иногда мои коллеги в ЕС, особенно те кто знают М.Саакашвили, спрашивают о его роли во внутренней политике. Но все они четко подчеркивают, что этот вопрос внутреннее дело Украины»,- сказал П.Климкин журналистам в Баку в четверг.
Он также коснулся вопроса о ситуации с гражданством М.Саакашвили. «Сейчас соответствующее прошение Михаила Саакашвили должен рассматривать украинский суд. Для меня будет некорректно комментировать этот вопрос до его рассмотрения судом. Подождем юридического решения»,- отметил министр.
Ф.Исазаде
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