Ситуация вокруг Саакашвили не влияет на внешнюю политику Украины - Климкин

Ситуация вокруг Михаила Саакашвили не влияет на внешнюю политику Украины, заявил глава украинского МИД Павло Климкин.

«Вопрос М.Саакашвили для внешней политики Украины не создает проблем. Иногда мои коллеги в ЕС, особенно те кто знают М.Саакашвили, спрашивают о его роли во внутренней политике. Но все они четко подчеркивают, что этот вопрос внутреннее дело Украины»,- сказал П.Климкин журналистам в Баку в четверг.

Он также коснулся вопроса о ситуации с гражданством М.Саакашвили. «Сейчас соответствующее прошение Михаила Саакашвили должен рассматривать украинский суд. Для меня будет некорректно комментировать этот вопрос до его рассмотрения судом. Подождем юридического решения»,- отметил министр.

Ф.Исазаде