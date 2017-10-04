В рамках визита президента Киргизии в Узбекистан ожидается обмен ратификационными грамотами по договору о делимитации 85% границы

В ходе первого государственного визита президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Узбекистан будет подписана Декларация об укреплении дружбы, добрососедства и доверия между двумя станами и состоится обмен ратификационными грамотами по подписанному 5 сентября в Бишкеке договору о госгранице, сообщила завотделом внешней политики аппарата киргизского лидера Айзада Субакожоева.
"Визит станет важным продолжением наметившегося за последний год интенсивного политического диалога на высшем уровне между двумя странами", - сказала она в среду журналистам.
Ранее сообщалось, что визит состоится 5-6 октября.
"В рамках визита запланированы переговоры президентов А.Атамбаева и Шавката Мирзиеева в узком и расширенном составах, в ходе которых особое внимание будет уделено вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества, в частности, в области транспорта и энергетики, приграничного взаимодействия", - отметила А.Субакожоева.
Она сообщила, что по итогам визита будут подписаны 15 документов, в том числе президенты подпишут Декларацию об укреплении дружбы, добрососедства и доверия и обменяются ратификационными грамотами по подписанному 5 сентября в Бишкеке договору о госгранице между двумя странами, предусматривающему делимитацию 85% ее протяженности - 1170 из 1378 км.
"Стороны продолжают переговоры о делимитации оставшихся 15% линии госграницы", - добавила представитель аппарата президента Киргизии.
Кроме того, по ее словам, "киргизская и узбекская стороны планируют запустить ряд совместных проектов, которые с учетом членства Киргизии и ЕАЭС дадут возможность выхода узбекской продукции на рынок Союза".
А.Субакожоева сообщила, что в рамках госвизита А.Атамбаева в Ташкенте состоится бизнес-форум, в котором примут участие более 200 предпринимателей из Киргизии, а также выставка киргизских товаров.
В свою очередь в Министерстве культуры Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что в рамках реализации договоренностей между А.Атамбаевым Ш.Мирзиеевым 6-7 октября в Бишкеке и Оше пройдут Дни культуры Узбекистана.
В 2018 году планируется проведение Дней Культуры Киргизии в ряде крупных городов Узбекистана, отметили в ведомстве.
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