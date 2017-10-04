Президент Молдавии обещает жесткий ответ на попытки изменить правила проведения парламентских выборов в 2018 году

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что может заблокировать проведение парламентских выборов в 2018 году, которые планируется провести по смешанной избирательной системе, если правящая коалиция попытается через парламент изменить "правила игры".

"Если эти условия не будут соблюдены или власть попытается придумать "новые правила во время игры", ответ президента и социалистов будет жестким", - заявил И.Додон журналистам в среду.

По словам президента, он сам и Партия социалистов (ПСРМ) будут настаивать на неизменности положений Кодекса о выборах, принятых в июле. Он не исключил попыток проведения выборов по одномандатным округам в два тура, отметив, что "Демпартия - мастера по тому, как выигрывать в таком случае". "Но мы этого не допустим", - подчеркнул И.Додон.

Он пояснил, что президент может выйти с законодательной инициативой о том, чтобы выборы по смешанной избирательной системе состоялись не в 2018 году, а в 2022, так как общество не готово.

"Во-вторых, социалисты, партия, которую поддерживает более 50% граждан, может выйти из комиссии по созданию одномандатных округов и поставить под сомнение легитимность следующих выборов, так как не были соблюдены правила", - сказал президент.

И.Додон отметил, что тогда правящая партия окажется в сложной ситуации, так как правые партии также могут отказаться от участия в выборах. "В этом случае законность таких выборов окажется под вопросом. Если они (власти) перейдут грань, то ответ будет жестким. Последнее слово будет за нами, мы можем все изменить", - заявил И.Додон.

Между тем, обнародованные в среду данные социологического опроса "People Watch", проведенного компанией "CBS-AXA" по заказу Института социального развития "Viitorul" ("Будущее"), свидетельствуют, что если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошли выборы, победу одержала бы пророссийская Партия социалистов.

Избирательный порог в 6% преодолели бы только Партия социалистов (ПСРМ), Партия действия и солидарности (PAS) и Демократическая партия (ДПМ). Согласно опросу, ПСРМ набрала бы 51,1% голосов определившихся избирателей, PAS - 24,1%, ДПМ - 6%. Попадание еще трех партий находится в переделах социологической погрешности. Партия "Платформа достоинства и правды" (DA) набрала бы 5,8% голосов избирателей, Партия коммунистов (ПКРМ) - 4,5%, а "Наша партия" - 3,9%. Остальные партии даже с учетом погрешности не преодолели бы избирательный порог в 6%.

В рейтинге доверия лидирует президент И.Додон с 17,3%. За ним с большим отрывом следует председатель PAS Майя Санду - 4,8% и председатель DA Андрей Нэстасе - 1%. Премьер Павел Филип, председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, председатель ДПМ Влад Плахотнюк, лидер коммунистов Владимир Воронин и спикер парламента Андриан Канду набрали менее одного процента.

Опрос проводился 9-20 сентября, в нем приняло участие 1 тыс. 109 респондентов старше 18 лет из 13 регионов Молдавии. Погрешность - 2,8%.

Парламент Молдавии принял в конце июля закон о переходе к смешанной избирательной системе. За принятие закона проголосовало 74 депутата (из 101) от правящей коалиции и Партии социалистов. Все остальные партии в парламенте и вне парламента были против изменения избирательной системы. Они считают, что в условиях смешанной системы правящая Демократическая партия сохранит власть.