Компания Google исключила канал Russia Today из премиального пакета видеоресурсов - агентство

Американская компания Google исключила телеканал Russia Today из премиального пакета видеоресурсов Google Preferred по итогам внутреннего расследования о предположительном вмешательстве Москвы в американские выборы президента 2016 года, сообщает в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на источник.
"Мы, конечно, будем сотрудничать с расследованиями, (которые ведут комитеты в Конгрессе США - ИФ), - заявила представитель Google агентству.
По данным двух источников агентства, фокус расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, которое ведется в Палате представителей Конгресса США, сейчас сосредоточен не только на рекламных объявлениях, которые размещала компания в поисковых системах, но и на таких сервисах Google как Gmail и YouTube.
"Блумберг" отмечает, что платформа для размещения видео YouTube является самым уязвимым сервисом компании, в то же время на официальные страницы канала Russia Today в YouTube подписаны более 2,5 млн человек. Именно из-за высокой популярности канал входил в премиальный пакет видеосервисов.
"То, что нам известно на сегодняшний момент, возможно, это самая маленькая концентрация российской активности, и еще может быть гораздо больше", - цитирует телеканал заявление члена комитета по разведке Палаты представителей США Адама Шиффа.
Как ожидается, позднее в среду комитет по разведке сената США даст пресс-конференцию по статусу расследования дела о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.
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