ЕС должен держать курс на экономическое улучшение, не поступаясь своими ценностями - первый зампред Еврокомиссии

Для Евросоюза, вступившего на путь экономического возрождения, которое начинает ощущаться во всех государствах-членах, открываются новые возможности, и этим необходимо воспользоваться для дальнейшего продвижения, заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
"Так как правда в том, что нам предстоит еще многое сделать, чтобы перейти от кратковременного экономического улучшения к устойчивому и приемлемому улучшению, реально воспринимаемому во всех наших регионах всеми нашими гражданами, включая молодежь, которая ищет работу", - сказал зампред ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге по вопросу подготовки саммита ЕС 19-20 октября.
По его словам, предстоящий Европейский Совет должен стать возможностью "сделать еще несколько шагов в этом направлении".
"Мы должны твердо придерживаться нашего курса, конкретно отвечая на ожидания и озабоченности наших сограждан и не уступая ни в чем в наших ценностях, включая правовое государство", - подчеркнул Ф.Тиммерманс.
Он считает, что настало время "поставить амбициозные, но осуществимые цели до 2025 года для союза 27 стран, более сплоченного, более сильного и более демократичного".
Представлявший на сессии Европарламента эстонское председательство Совета ЕС заместитель министра иностранных дел Эстонии Матти Маасикас назвал главные темы предстоящего саммита Европейского союза.
Главы государств и правительств стран ЕС обсудят в Брюсселе вопросы миграции, цифровой перспективы союза, обороны, внешнюю политику, в первую очередь, отношения с Турцией.
Эстонский представитель сообщил, что европейские лидеры соберутся также в составе 27 государств, чтобы обсудить Brexit. "Европейский Совет в соответствии со статьей 50 (договора о Евросоюзе - ИФ) рассмотрит, каков ход переговоров", - сказал М.Маасикас.
Дебаты из Страсбурге транслировала телеслужба ЕС.
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