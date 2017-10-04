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Дальнее зарубежье 04.10.2017 14:41

В Монголии вступил в должность новый премьер-министр

На должность нового премьер-министра Монголии назначен Ухнаагийн Хурэлсух, представляющий Монгольскую народную партию, сообщили в среду монгольские СМИ.

Кандидатура У.Хурэлсуха была единогласно одобрена в ходе заседания осенней сессии Великого государственного хурала (ВГХ, парламента - ИФ) Монголии.

По информации новостного ресурса "Монголия сейчас", ранее, выступая на партийной конференции, У.Хурэлсух заявил, что не намерен вносить какие-либо изменения в структуру монгольского правительства.

В сентябре ВГХ Монголии большинством голосов принял решение об отставке премьер-министра Жаргалтулгына Эрдэнэбата, а также о роспуске кабинета министров. Бывшего премьер-министра и его кабинет обвиняли в коррупции и в неэффективном исполнении служебных обязанностей.

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Тэги: МОНГОЛИЯ, ПРЕМЬЕР, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]