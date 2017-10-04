Главу каталонской полиции вызвали в суд по подозрению в подстрекательстве к беспорядкам

Испанский национальный суд вызвал главу каталонской полиции Хосепа Луис Траперо для дачи показаний 6 октября в Мадриде из-за подозрений в подстрекательстве к беспорядкам, сообщает в среду испанская газета "Паис".
В отношении Траперо, а глав Каталонской национальной ассамблеи и ассоциации Omnium Cultural - Хорди Санчеза и Хорди Куишара - начато расследование в связи с сентябрьскими беспорядками в Каталонии из-за референдума о независимости региона от Испании.
Региональную полицию Каталонии обвиняют в том, что она не смогла обуздать протестующих жителей региона 20-21 сентября, когда перед зданием совета по экономике Каталонии в Барселоне проходили массовые акции протеста.
Если их признают виновными в подстрекательстве к беспорядкам, то им может грозить до 15 лет тюрьмы, отмечает издание.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.
В преддверии референдума в регионе регулярно происходили стычки протестующих с полицией.
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