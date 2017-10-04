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Дальнее зарубежье 04.10.2017 15:03

Главу каталонской полиции вызвали в суд по подозрению в подстрекательстве к беспорядкам

Испанский национальный суд вызвал главу каталонской полиции Хосепа Луис Траперо для дачи показаний 6 октября в Мадриде из-за подозрений в подстрекательстве к беспорядкам, сообщает в среду испанская газета "Паис".

В отношении Траперо, а глав Каталонской национальной ассамблеи и ассоциации Omnium Cultural - Хорди Санчеза и Хорди Куишара - начато расследование в связи с сентябрьскими беспорядками в Каталонии из-за референдума о независимости региона от Испании.

Региональную полицию Каталонии обвиняют в том, что она не смогла обуздать протестующих жителей региона 20-21 сентября, когда перед зданием совета по экономике Каталонии в Барселоне проходили массовые акции протеста.

Если их признают виновными в подстрекательстве к беспорядкам, то им может грозить до 15 лет тюрьмы, отмечает издание.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

В преддверии референдума в регионе регулярно происходили стычки протестующих с полицией.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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