Турция поставит в РФ 50-60 тыс. т томатов в период межсезонья - Ткачев

Россия, как и планировалось, откроет свой рынок для турецких томатов в период межсезонья, но поставки будут небольшими, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев.
"Мы действительно в рамках политических соглашений, договоренностей (РФ и Турции - ИФ) в конце этого года открываем небольшую часть (рынка - ИФ), порядка 50-60 тыс. тонн томатов. Это небольшие объемы, незначительные", - сказал министр в интервью "России 24".
"Тем более, мы с турецкими коллегами договорились, что это будет в межсезонье - ранняя весна, зима, - то есть тогда, когда у нас, к сожалению, в силу погодных условий эта продукция не растет", - отметил А.Ткачев.
Турция занимает далеко не первое место в поставках овощей в Россию, подчеркнул он - впереди Марокко, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан. "Мы должны понимать, что на Турции свет клином не сошелся. Но Турция для нас очень важна как стратегический партнер, мы в Турцию очень много продаем - рис, зерно, шрот, подсолнечное масло", - отметил глава Минсельхоза, добавив, что объем этих поставок оценивается примерно в $2 млрд.
В конце сентября замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко сообщил, что Минсельхоз направил в правительство РФ предложения по возможному восстановлению поставок томатов из Турции.
По его словам, важно обеспечить безопасность поставок и прослеживаемость продукции. "Пока этого нет. Турция представила 7 предприятий, которые могут это обеспечить. Мы отобрали - правда, не семь", - сказал он, не уточнив, сколько предприятий было отобрано.
Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Ограничения поэтапно снимались, под запретом пока остаются только поставки томатов. До 1 января 2016 года они были основной статьей турецкого овощного экспорта в Россию.
Ограничения на поставки растениеводческой продукции из Турции вводил и Россельхознадзор.
Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что допускает возможность поставок томатов с трех предприятий Турции, годовой объем производства которых составляет от 30 до 40 тыс. тонн в год. Эти предприятия были проверены российскими специалистами.
До запрета Турция экспортировала в Россию около 360 тыс. тонн томатов в год.
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