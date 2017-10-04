Хакерская атака на Yahoo в 2013 году затронула все 3 млрд аккаунтов

Хакерская атака, которой подверглась американская Yahoo в 2013 году, оказалась более масштабной, чем объявлялось ранее, - она затронула аккаунты всех 3 млрд пользователей сервисов компании.

Ранее в этом году Yahoo была куплена телекоммуникационной компанией Verizon, которая объединила ее с другим бизнесом - AOL - в новую компанию, получившую название Oath.

Во вторник Oath сообщила, что полученные компанией "новые данные" свидетельствуют о том, что аккаунты всех пользователей Yahoo пострадали в результате хакерской атаки в 2013 году.

В декабре 2016 года, когда Yahoo впервые сообщила о хакерской атаке, было объявлено о хищении хакерами личных данных 1 млрд пользователей.

Теперь Yahoo вынуждена направить уведомления еще 2 млрд пользователей, пишет газета Financial Times.

Ранее компания призывала пользователей сменить пароли, а также сообщила об аннулировании секретных вопросов и ответов для всех аккаунтов.

Приобретение Yahoo компанией Verizon позволило сделать "важные шаги для улучшения безопасности Yahoo, а также дало ей возможность воспользоваться опытом и ресурсами Verizon", заявила Чандра Макмэхон, отвечающая в Verizon за информационную безопасность.

"Verizon привержена наивысшим стандартам отчетности и прозрачности, и мы активно работаем над обеспечением безопасности наших пользователей и сетей на фоне увеличения киберугроз", - заявила она.

Новые данные о масштабе хакерской атаки были получены в результате интеграции Yahoo с Verizon при помощи сторонних экспертов.

Yahoo была вынуждена согласиться на снижение суммы сделки по продаже своего интернет-бизнеса компании Verizon на $350 млн из-за скандала с утечкой данных пользователей. Таким образом, Verizon заплатит за Yahoo $4,48 млрд вместо изначально планировавшихся $4,83 млрд.

Yahoo и Verizon договорились разделить поровну финансовые обязательства, которые могут возникнуть в связи с утечкой данных. Однако Yahoo будет нести полную ответственность в случае возможных исков акционеров и регулятивных штрафов.