Кабмин Украины одобрил подписание соглашения с Молдовой о совместном контроле на госгранице

Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения с правительством Молдовы о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдовскую государственную границу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин уполномочил на подписание данного соглашения главу Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала.

Соглашение заключается сроком на 5 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние сроки, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев не проинформирует другую сторону о намерении прекратить действие соглашения.