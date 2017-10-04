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СНГ 04.10.2017 16:03

Обломки и "черные ящики" разбившегося в Казахстане Ан-28 отправят на экспертизу в Москву

Бортовые самописцы рухнувшего в Алматинской области Казахстана самолета санитарной авиации будут направлены для экспертизы в Межгосударственный авиационный комитет в Москву.

""Черные ящики" и обломки самолета, найденные на месте крушения, будут направлены для расшифровки и экспертизы в Москву в Межгосударственный авиационный комитет", - сообщил член госкомиссии по расследованию авиакатастрофы Нурлан Акулов журналистам в среду в Алматы.

Выполнявший санитарный рейс самолет Ан-28 авиакомпании Eastwing упал во вторник в 28 км от Алматы и загорелся. На борту находились пять человек, среди которых были двое врачей - профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Патсаев и профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Жанибек Артыкбаев. Все они погибли.

По данным Минздрава Казахстана, самолет вез врачей для оказания помощи роженице, находившейся в тяжелом состоянии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЕТ, ОБЛОМКИ, ЭКСПЕРТИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]