ЕС подаст в суд на Ирландию за промедление со взысканием 13 млрд евро налогов с Apple

Европейский союз подаст иск в Европейский суд против правительства Ирландии в связи с тем, что власти страны слишком затянули с взысканием с Apple налоговых субсидий на сумму 13 млрд евро плюс проценты, говорится в пресс-релизе Европейской комиссии (ЕК)

"Более года прошло с тех, как Еврокомиссия приняла это решение, а Ирландия до сих пор не истребовала деньги, даже частично, - заявила член ЕК по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. - В вопросах справедливого налогообложения нам следует действовать быстро".

В августе прошлого года Еврокомиссия потребовала от Apple возместить правительству Ирландии незаконные налоговые субсидии.

Apple обжаловала это решение в суде, а ее глава Тим Кук заявил, что подход ЕК повлияет на дальнейшие решения Apple об инвестициях в Европе. Срок взыскания, установленный Еврокомиссией, истек еще 3 января 2017 года.

По словам М.Вестагер, Еврокомиссия может наложить санкции на Ирландию в связи с делом Apple.

Ирландия выразила разочарование в связи с решением ЕС по Apple, назвав его "абсолютно излишним".

"Ирландия никогда не принимала доводы Еврокомиссии в решении по делу о государственной поддержке Apple. Однако мы всегда придерживались ясной позиции: правительство всецело привержено обеспечению взыскания якобы полученной Apple государственной поддержки без промедления и направило существенные ресурсы на решение этого вопроса", - говорится в распространенном в среду сообщении ирландского министерства финансов.

Apple пока не комментирует новые заявления ЕК.

Как утверждала ЕК, Ирландия предоставляла Apple незаконные налоговые послабления в период с 2003 по 2014 год, что привело к существенному снижению налоговых выплат компании. По данным Еврокомиссии, "избирательный подход ирландских властей обеспечил снижение эффективной ставки налога на прибыль Apple с 1% от прибыли в Европе в 2003 году до 0,005% в 2014 году".

Низкие ставки налога на прибыль компаний - краеугольный камень экономической политики Ирландии. Базовая ставка налога составляет 12,5% и является минимальной среди стран Западной Европы. Благодаря этому в Ирландии размещены подразделения более чем 700 крупных американских компаний, создавших в стране 140 тыс. рабочих мест.

Также в среду Еврокомиссия обвинила Amazon в получении незаконных налоговых субсидий в Люксембурге и потребовала, чтобы компания возместила 250 млн евро плюс проценты.