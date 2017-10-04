Спасатели МЧС эвакуировали 7 жителей села в Лянкяранском районе, затопленного в результате ливней

Спасатели МЧС Азербайджана эвакуировали семерых жителей села Гирдени Лянкяранского района в связи затоплением в результате продолжительных ливней, сообщает пресс-служба МЧС.

«Спасатели МЧС эвакуировали семь жителей села Гирдени Лянкяранского района, нуждающихся в помощи в связи с продолжительными дождями», - сказано в сообщении.

Р.Бабаев