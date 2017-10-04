Спасатели МЧС эвакуировали 7 жителей села в Лянкяранском районе, затопленного в результате ливней

Спасатели МЧС Азербайджана эвакуировали семерых жителей села Гирдени Лянкяранского района в связи затоплением в результате продолжительных ливней, сообщает пресс-служба МЧС.
«Спасатели МЧС эвакуировали семь жителей села Гирдени Лянкяранского района, нуждающихся в помощи в связи с продолжительными дождями», - сказано в сообщении.
Р.Бабаев
В Брюсселе ждут успешного завершения переговоров с Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве
МИД Турции призвал своих граждан воздержаться от поездок на оккупированные территории Азербайджана
Президент Алиев рассказал делегации ЕС об этнической чистке, совершенной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана
Еврокомиссия разработала проект реформы системы НДС в ЕС
Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-сентябре от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ превысили $4,5 млрд
Россия считает возможным продление сделки ОПЕК+ до конца 2018 г
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство Гобустана
Президент Алиев запустил реконструированную систему снабжения питьевой воды города Шамахы
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Дюбоше, Франк и Хендерсон
ЕС подаст в суд на Ирландию за промедление со взысканием 13 млрд евро налогов с Apple
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку состоялся концерт молодых исполнителей, посвященный Международному дню музыки
В Бакинском европейском лицее состоялся открытый урок, посвященный 160-летию русского ученого Константина Циолковского
В Баку прошли педагогические чтения, посвященные 200-летию русского писателя Алексея Толстого
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»