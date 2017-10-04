Итальянская Leonardo заинтересована в сотрудничестве с госкомпаниями и госструктурами Азербайджана

Итальянская компания «Leonardo» заинтересована в сотрудничестве с азербайджанскими компаниями и государственными структурами, заявил главный исполнительный директор «Leonardo» Алессандро Профумон на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

«На встрече состоялся обмен мнениями по развитию связей компании «Leonardo» с различными структурами и компаниями Азербайджана, в том числе с Минобороны, МЧС, Государственной пограничной службой, компаниями SOCAR и Silkway», - говорится в информации.

Кроме этого, было отмечено наличие хорошего потенциала между сторонами и обсуждены перспективы в сфере кибербезопасности.

Leonardo (до 2016 года Finmeccanica) - один из крупнейших машиностроительных холдингов в Италии. Структурные подразделения холдинга выполняют заказы в сферах обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорта.

Р.Бабаев