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Дальнее зарубежье 04.10.2017 16:27

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Дюбоше, Франк и Хендерсон

Нобелевская премия в области химии в 2017 году присуждена ученым Жаку Дюбоше, Йоакиму Франку и Ричарду Хендерсону, объявила в среду Королевская шведская академия наук.

Премия присуждена "за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структур биомолекул в растворе".

Ж.Дюбоше родился в Швейцарии в 1942 году, он получил докторскую степень в Базельском университете и Женевском университете. В настоящее время он является профессором Лозаннского университета.

И.Франк родился в 1940 году в Германии. Занимается научной деятельностью в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Р.Хендерсон родился в 1945 году в Эдинбурге, докторскую степень он получил в Кембриджском университете. Является членом Лондонского королевского общества.

Криоэлектронная микроскопия является одним из главенствующих методов изучения особенностей клеток и молекул на сегодняшний день.

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Тэги: МИР, НОБЕЛЬ, ХИМИЯ, ЛАУРЕАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]