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04.10.2017 14:21

В Баку состоялся концерт молодых исполнителей, посвященный Международному дню музыки

3 октября с.г. в Азербайджанском музее музыкальной культуры состоялся концерт молодых исполнителей, посвященный Международному дню музыки. Он был организован совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане.

На концерте прозвучали произведения азербайджанских и российских композиторов в исполнении учащихся Республиканской гимназии искусств и Бакинского музыкального колледжа, студентов Бакинской музыкальной академии, артистов Азербайджанского государственного музыкального театра.

Вела концерт заведующая отделом музыкальной культуры Музея Ханым Абдинова.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]