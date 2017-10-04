В Баку состоялся концерт молодых исполнителей, посвященный Международному дню музыки

3 октября с.г. в Азербайджанском музее музыкальной культуры состоялся концерт молодых исполнителей, посвященный Международному дню музыки. Он был организован совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане.

На концерте прозвучали произведения азербайджанских и российских композиторов в исполнении учащихся Республиканской гимназии искусств и Бакинского музыкального колледжа, студентов Бакинской музыкальной академии, артистов Азербайджанского государственного музыкального театра.

Вела концерт заведующая отделом музыкальной культуры Музея Ханым Абдинова.